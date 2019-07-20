蔡英文過境丹佛中僑抗議 綠委酸「怎跟紐約那群用的標語一樣」

2019-07-20 08:19

〔特派記者楊淳卉／丹佛十九日報導〕總統蔡英文今天下午2時45分（台北時間20日凌晨4點45分）抵達美國丹佛。蔡總統此行過境丹佛停留兩晚，有9名中國僑民帶著五星旗於蔡總統的下榻飯店外抗議，手舉「台獨圖謀，螳臂擋車」、「統一是康莊大道」、「台獨是死路一條」標語。不過眼尖的隨行立委大酸，怎跟紐約那群抗議的用的標語一樣？

蔡總統於紐約過境時，亦受到中國僑民如影隨形抗議，此次過境丹佛，中國僑民在蔡下榻飯店抗議，不過現場台僑也不甘示弱，近百名僑胞在一旁大喊「蔡總統加油！」

蔡總統抵達丹佛第一天，先是分別與科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會見，晚間則與當地主流暨僑界人士晚宴，出席人數原預計400多人，最後有將近700位僑胞報名，晚宴席開68桌，相當盛大。

隨行出訪的民進黨立委管碧玲於臉書表示，紐約過境，中國人被動員來抗議；來到丹佛，還是有中國人被動員來抗議！為什麼說「被動員」？因為「內容農場」統一製作標語，一套標語，東岸、西岸一體適用。她並貼出中國僑民在紐約抗議的照片指出，照片上的「台獨圖謀，螳臂擋車」、「統一是康莊大道」、「台獨是死路一條」，在丹佛的照片重現。「有人在統一指揮，抗議的中央廚房，昭然若揭！實在很煩！」

隨行出訪的民進黨立委羅致政也於臉書上說，不意外，少數中國僑民被動員到蔡英文總統下塌丹佛的飯店外抗議，「意外的是，怎麼連舉牌的標語、輸出字型、喊的口號，都跟紐約那群使用的一樣，實在太沒創意了！」

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