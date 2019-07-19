獨家》驚！我家裝海康威視 民間監視器出現汰換潮

2019-07-19 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市多處地下道被爆裝設來自中國海康威視的監視器，引起資安遭中國滲透疑慮熱議，昨經民代披露媒體報導後，今天有本土監視器業者隨即接到訂單，大多是家中原本裝設海康威視的豪宅，或是與工廠相連一起的獨棟別墅，甚至還有一口氣汰換30支監視器的情形，業者說，真的是意外的訂單。

據了解，早期中國就有一家知名的監視器大廠搶攻台灣市場，後來因市場競爭遭惡意植入病毒，導致所有用戶的監視系統中毒癱瘓，消費者因此信心大失，市占率不到10分之1，被崛起的海康威視順勢搶食大餅，瓜分了3分之1市場，雖幾乎都是公部門採購使用，但民間還是有其市場。

而昨天有民代披露台中市多處地下道被爆裝設來自中國海康威視的監視器，引起資安遭中國滲透疑慮熱議，經媒體大幅報導後，市府雖強調將全面清查更換，但民間的本土監視器業者說，使用中國製造的監視器或系統，當然會有一定的資安風險，因監視器晶片中的韌體是出廠時就已經安裝、設定好，台灣廠商不一定會全盤知道。

如果連上網，就可能把畫面傳回中國終端，當然無法百分百肯定安全，且只要修改韌體介面，並在監視器外觀略為修改，除非清查廠的進出貨等稅務原始資料，否則要辨視是否海康威視的監視器，的確有難度。

今天有本土監視器業者隨即接到訂單，大多是家中原本裝設海康威視的豪宅，甚至還有一口氣汰換30支監視器的情形，業者透露，對方是一名從事製造業的企業主，台灣的工廠與住處別墅相連，在中國也有設廠，因為看到新聞報導，唯恐台灣的技術及住處動態全數傳回中國被監控，才緊急汰換原本中國海康威視監視器。

業者說，雖然是意外的訂單，但也突顯台灣真的要自立自強，在所謂AI人工智慧的人臉辨視系統等技術上再加把勁，如此才有競爭力，當然也不怕中國甚至他國業爭食大餅。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法