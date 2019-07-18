本土業者驚爆:還有很多公部門裝「中國天網」

2019-07-18 23:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市多處地下道被爆裝設來自中國海康威視的監視器，引起資安遭中國滲透疑慮熱議，有監視器業者向本報爆料，事實上，海康威視在台的市占率相當高，起碼瓜分了三分之一大餅，且幾乎都是公部門採購使用。

海康威視監視器 學校採購首選

該名監視器業者說，中國海康威視的監視器約在二、三年前進入台灣，當時趕上校園安全的熱潮，政府編列了校園安全經費，許多學校採購時都選擇該品牌為首選。

而該品牌之所以會雀屏中選，主要是的它的規格相當齊全，從一般畫素約二百萬、四百萬的低中階監視器系統，到八百萬起跳的高階設備都有，且不諱言，在所謂的AI人工智慧的人臉辨視系統，相較台灣的成熟度高出許多。

重要是在價格上很有競爭力，加上功能性符合客戶需求，當然迅速打開台灣市場搶得一席之地，起碼瓜分了市場三分之一大餅，且幾乎都是公部門採購使用，而民間則是除了一些有經費的豪宅，因考量到經費，一般私人住處並不會選用該品牌。

魚目混珠 改掛台灣本土品牌

而該品牌並非全然以海康威視的名稱在市面，據了解，它也會透過借屍還魂方式，在台灣掛上看似本土品牌的監視器廠商，實則是換湯不換藥的作法，若按中國惡名昭彰的人權紀錄，台中市的監視器系統恐怕只是冰山一角，值得政府相關單位全面清查，防堵可能的資安隱憂。

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