不止台中地下道 業者︰中國監視器 瓜分台1/3大餅

2019-07-19

〔記者許國楨、張菁雅、黃鐘山／台中報導〕台中市多處地下道被爆裝設來自中國海康威視的監視器，引起資安遭中國滲透疑慮，有監視器業者向本報爆料，海康威視在台的市占率相當高，起碼瓜分了三分之一大餅，且幾乎都是公部門採購使用。

台中市政府昨天初步查到市內九座人行地下道、一座車行地下道，合計有一百卅六支海康威視監視器，分別在公益、民權、美村、忠明南（一）、忠明南（二）、英才、北屯、健行地下道各十六支，共一百廿八支；大甲民生人行、車行地下道各四支，共八支。消息傳出，引發輿論關切。

幾乎都是公部門採購使用

監視器業者說，海康威視的監視器約在二、三年前進入台灣，當時趕上校園安全的熱潮，政府編列了校安經費，許多學校採購時以該品牌為首選，主要是它的規格齊全，從二百萬、四百萬畫素的低中階監視器系統，到八百萬畫素起跳的高階設備都有，而且在所謂的AI人工智慧的人臉辨識系統，相較台灣的成熟度高出許多。

業者還說，重要的是該品牌在價格上很有競爭力，加上功能性符合客戶需求，當然迅速在台灣搶得一席之地，起碼瓜分了市場三分之一大餅，且幾乎都是公部門採購使用，一般私人住宅較少選用該品牌。

非全以海康威視名稱流通

業者說，該品牌並非全然以海康威視的名稱在市面流通，它也會掛上看似台灣品牌的監視器廠商借屍還魂，若按中國惡名昭彰的人權紀錄，台中市的監視器系統恐怕只是冰山一角，值得政府相關單位全面清查，防堵可能的資安隱憂。

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