台灣數位成功經驗 蔡總統：持續和全世界分享

2019-07-19 07:13

〔特派記者楊淳卉／聖露西亞十八日報導〕總統蔡英文訪問加勒比海友邦聖露西亞第二天上午（台灣當地時間凌晨12時）於憲政公園與聖露西亞總理查士納共同啟動「政府網路計畫第二期計畫」。蔡總統致詞表示，蔡總統說，台灣一向認為應該要把「數位落差」 轉化成為「數位機會」，我們會持續和全世界分享我們的數位成功經驗。

聖露西亞人民網路使用比例成長迅速，這項計畫將有助於讓南部學校學童能夠有更多機會接觸並使用網路。代表致詞的學生Abigail Francis是Vieux Fort Comprehensive School的國中畢業生，她表示，她來自較清寒社區，該計畫在她的學校建置網路，對清寒學子感受最深。在啟動儀式合影的時候，總統也稱讚她的致詞表現非常棒，希望她繼續努力，將來可申請台灣獎學金。

蔡總統致詞表示，台灣從2015年開始，就和露國合作，共同進行第一階段的政府廣域網路計畫，迄今已經在露國5個地區的33個地點，裝設63個無線網際網路熱點。這個計畫不但讓旅客更便利連結網路，也縮短了露國的城鄉數位差距，更將露國民眾和全世界串連在一起。

蔡總統說，台灣一向認為應該要把「數位落差」 轉化成為「數位機會」，我們會持續和全世界分享我們的數位成功經驗。我們也很樂意持續和聖露西亞分享我們的技術和經驗，將政府廣域網路計畫推展到露國全境，共同努力促進露國的數位發展。

蔡總統說，台露兩國多年來，共同攜手完成多項重大資通訊建設，包括建立國家資通訊中心、全島各社區的資通訊資源中心、農業資源系統，有效提升政府的運作效能。另外，透過堅實的基礎數位建設，我們也協助露國打擊犯罪，改善公共安全，也透過犯罪管理系統，協助政府和警方維護社區安全。

啟動典禮結束後，蔡總統與查士納等於憲政公園的露國首任總理John George銅像前合影。

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