柯文哲發飆 嗆蔡英文做不好 轟蘇貞昌不要臉

2019-07-19

〔記者沈佩瑤、吳佳穎、王孟倫、特派記者楊淳卉／綜合報導〕台北市長柯文哲近期屢屢將砲火對準民進黨，日前才批民進黨「說謊成性」，昨更砲轟總統蔡英文做不好，對於行政院長蘇貞昌反酸柯曾說會支持蔡總統連任，柯兩度嗆罵蘇「不要臉」，還說「我也不客氣回擊了」！

柯稱「禮尚往來」 蘇揆：不在意 沒評論

柯心腹、市長室主任蔡壁如昨接受電訪時稱，都是外界一直在炒作市長要選的話題，她前兩天就跟市長講，管他的，先假設不要選，不要選的最大，乾脆豁出去，先開罵。

柯文哲近日猛烈批評蔡總統，正在友邦聖露西亞訪問的蔡總統回應說，任何政治人物都應該在現在崗位上做自己的工作，才不會辜負選民的付託和委託，還有選民的期待，「應該在自己崗位上做最大的努力」。

柯文哲昨天上午回嗆說，如果蔡總統有把自己的工作做好，會有這些事情嗎？會出現韓流嗎？所以第一個要回答的是「妳自己總統都沒有做好了」。

他再度以世大運的經驗為例說，東亞青運不是被取消了嗎？台灣國際局勢就是這樣，若沒有妥協，「妳有辦法用中華民國總統身分上去開幕嗎？」

柯說，台灣就是很不幸，位置就是長在這、歷史時間空間就是這裡，這也不是我們要的，但在這樣大環境下，要儘量去維護我們的主權跟權益，「二○一七年妳蔡英文用中華民國總統身分上台去開幕，妳以為是怎樣？哼！」

聽到蘇貞昌隔空提醒，柯曾說過「連任後會支持蔡英文爭取連任」；柯文哲滿臉不悅回應，二○一八年台北市長選舉後，再加上葛特曼事件，現在蘇貞昌這樣子講，「實在有夠不要臉」、「有夠不要臉」。

語畢，柯又忍不住再說一次，「我也不客氣反擊，有夠不要臉！」並稱自己不是要對民進黨全面開戰，而是「禮尚往來」。

蘇揆對此回應說，沒有去注意到，誰講了什麼政治的話，他不會在意、也沒有評論，自己就是在崗位努力把工作做好。

柯文哲則表示，自己就是這個調調，只是恢復自己原來的樣子而已，並非什麼參選起手式，而是「我已經豁出去了」！沒有說一定要怎樣，但至少自己還是務實、實事求是。他也指出，目前民進黨對他不留情，「ＰＴＴ上一四五○（指民進黨網軍）我看也知道，但就當促進產業發展吧！」

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