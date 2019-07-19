柯文哲砲打藍綠 立委：沒有政績 只好罵人

2019-07-19

向選民傳達 「除了蔡、韓 還需要另一個選項」

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長柯文哲近來頻砲打藍綠，民進黨與時代力量立委認為，柯是在尋求參選總統的機會、尋求參選的「正當性」。

吳思瑤：民進黨一直在釋出善意

民進黨立委鄭運鵬表示，柯與高雄市長韓國瑜是同類型的人，「嘴巴比手快，講的比做的多」，不過柯比韓多一個優勢，可以砲打藍綠，韓只能罵民進黨，他們兩個是政績倒數的直轄市長，「沒政績的人罵別人是最快的方式」，看來柯的民調恐不如他的自我期待。

鄭運鵬認為，柯目前的策略就是兩頭罵，然後看自己參選的機會，如果民調衝得上來，大概就是參選，如果衝不上去，就會做其他考量，如果想選總統的人只剩一張嘴在罵人，連市民都看不下去。至於綠白是否仍有合作的可能性？鄭說，這部分蔡英文總統跟黨中央會做綜合判斷及可能性評估，他無法判斷。

民進黨立委吳思瑤指出，看到柯情緒性、辱罵式的發言，跟其主張「要給人民較好的政治環境」的理念，有很大的違逆。去年九合一大選後，民進黨沒有停止對不同勢力、政黨釋出善意，希望能擴大政策合作，其中也包括選舉合作的可能性，「但柯卻沒有感受到我們的善意，反而回應情緒性的發言，不知所為何來？」

吳思瑤表示，選舉還有半年，選前中央跟地方的政策合作是不能停止的，真的都不要流於情緒，「請位居重要職務，且有相當權力的人要自制」。

徐永明：柯尋求參選總統正當性

時代力量立委徐永明說，柯所為是要尋求參選的「正當性」，向人民傳達為何當國民黨有韓國瑜，民進黨有蔡英文的情況下，還需要另一個選項，這在總統大選上是滿重要的，當柯認為正當性跟社會的回應足夠的時候，他才會參選，作為獨立參選人需要連署，需要社會動員，需要尋求社會期待。

徐永明認為，就算柯不選，也不一定要支持蔡英文，他作為綠色執政批判者的角色，最近會很明顯，如果照目前雙方只是互相噴口水的情況，綠白之間要談合作，空間可能就會比較小。

柯文哲近期嗆民進黨一覽表

台北市長柯文哲昨日出席第一屆內科千人捐血活動，會後接受媒體聯訪。（記者簡榮豐攝）

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