龍華科大課堂暴力事件！學生拳打老師眼鏡噴飛 網怒挺老師提告

有網友在Dcard爆料，指龍華科大學1名學生因在課堂上吃東西被制止，卻揮拳攻擊老師，老師臉部被重擊、眼鏡噴飛。（圖翻攝自Dcard）

2025/03/17 22:05

首次上稿 21:45

更新時間 22:05（新增校方回應）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕位於桃園市龜山區的龍華科技大學課堂上出現學生出拳攻擊老師暴力事件！1名網友今天在Dcard爆料，指龍華科大學1名學生因在課堂上吃東西被制止，卻揮拳攻擊老師，老師臉部被重擊、眼鏡被打飛，衝突過程被其他學生以手機拍攝下來，影片曝光後引發網友眾怒，紛紛表達支持當事老師提告。

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針對此事件，龍華科大今晚發出聲明表示：本校師生衝突事件，校方已於事發後立即進行了解及相關處置，學校後續將召開學生獎懲委員會進行議處。校方人士並透露，當事學生已經表達悔悟，將於今天向該名老師當面道歉，而當事老師尚未報案，目前仍在思考是否對施暴學生提出告訴。

原PO爆料指出，這段a href="https://www.dcard.tw/f/mood/p/258287882" target="_blank">影片是其學弟傳來的，影片中龍華科大老師因制止一名學生在電腦教室課堂上吃東西，對方卻揮拳攻擊老師，老師臉部被重擊、眼鏡被打飛，幸好其他同學見狀上前拉住施暴學生，衝突才沒有擴大；爆料網友表示，影片中的老師曾經教過他，不僅專業、為人也很好，沒想到竟然在課堂上被學生暴力攻擊。

影片引發網友眾怒，網友一面倒支持老師提告，網友也紛紛留言「老師辛苦了，處理臭猴還不能還手」、「這沒退學，我就把畢業證書撕了」、「辛苦辛苦的讀書當上老師，結果只能教猴子，還不能真的教，教了會被打，真令人心痛」、「看他頭髮顏色就知道不是什麼好東西」、「打人就是不對，支持老師提告，捍衛老師權益」。

有同校學生在影片留言還原現場指稱，「那個同學確實態度不好，但是老師先輕推該同學，那位同學才『牙起來』打老師。這點確實非常不好，得嚴重處分」。

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