喜樂島組黨擬推總統候選人 蔡英文：團結是最重要原則

2019-07-19 06:39

〔特派記者楊淳卉／聖露西亞十八日報導〕針對獨派色彩濃厚的「喜樂島聯盟」將於20日成立政黨，擬推出自己的總統候選人挑戰現任總統蔡英文，目前正在友邦聖露西亞訪問的蔡總統今受訪表示，台灣人還是必須要合作團結，才能面對很多的挑戰，她相信團結才是最重要的原則。

蔡總統訪問聖露西亞第二天，於當地時間18日下午（台北時間19日凌晨3時）出席國士壘人力資源發展中心落成典禮，會後接受媒體訪問。

蔡總統說，各位媒體跟我們出來一段時間從事外交活動，其實都感受到中國對我們的打壓和各國所受到的壓力。台灣人還是必須要合作團結，才能面對很多的挑戰，她相信團結才是最重要的一個原則。

媒體追問，回國後，是否會與獨派大老們再談談？蔡總統說，他們持續都有溝通，很多大老們也很有諒解和體諒的心，也都瞭解團結的重要性。

針對前總統陳水扁昨在臉書說，「據稱2020如果選情真的對蔡英文不利，有人還醞釀不惜建請蔡總統在選前將阿扁抓回去，蔡總統也則回應，這是第一次聽到這樣的說法。媒體追問，有沒有話要對陳前總統說？蔡總統則說，「一時沒想到耶。」

此外，針對傳出有30多名7月1日衝擊香港立法會的示威者來台尋求庇護，蔡總統則回應，相信有關單位都有掌握，對於這些來自香港的朋友，會基於人道做適當的處理。

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