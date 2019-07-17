綠營痛批兩面手法 台中水利局長「自打臉」文件曝光！

2019-07-17 13:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市水利局長范世億去年未上任就先搶功，市議員江肇國今（17日）出示資料痛批，當時還沒上任的范世億竟親自簽名申獎，上任後卻常抹黑綠川治水成就，如此既要叫戰又要邀功的行徑，不僅沒格調，更是自打嘴巴，令人不齒，應下台謝罪。

市議員江肇國、李天生、邱素貞和張家銨在記者會上，出示市府去年報名俄羅斯舉辦的「全球卓越建設獎」申獎資料指出，除了報名表有范世億本人簽名外，還附上整頁的個人簡介，並提及范曾獲公共工程金質獎肯定。

江肇國痛批，范世億多次以個人或是水利局名義抹黑綠川抽取地下水等，還藉口說礫間處理場設備故障，放任河道乾涸魚群暴斃，環境維護品質也越來越糟糕，甚至找理由不在綠川舉辦活動，周遭居民、商家嚴重反彈，已串連自救盼挽救商機。

江肇國又說，綠川是全國第一條具有自我品牌的河川，2018年2月整治完成後獲獎無數。范世億未上任就以個人名義申請國際獎項，沾前朝的光，同時卻氣度狹小地頻頻抹黑綠川工程，如此兩面手法，除了自打嘴巴外，更是沒格調。

李天生批評，目前綠川髒亂惡臭，范世億卻只會爭功諉過，打壓前朝，充當政治打手，讓綠川蒙羞，十分丟臉；張家銨表示，范還在個人臉書引戰，批評前朝綠川政績獲獎是拜託來的，顯見推動市政無力，愛打口水戰。

議員們呼籲，市長盧秀燕應為范世億的抹黑行為正式道歉，並撤換范世億下台以謝罪，盧團隊也應停止抹黑惡鬥，認真把市政做好，還我乾淨綠川。

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