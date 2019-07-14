盧市府辯綠川「護魚非滅魚」 民眾不買單

2019-07-14 00:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕團隊被批有綠川「滅魚計畫」，水利局澄清說，任何電力迴路或機械零件都有故障風險，要避免殃及無辜魚群，將魚群移往下游，是「護魚非滅魚」。但民眾質疑「有魚才叫河川，又不是大排水溝」、「國民黨又要延續放生舊城區的老做法了」。

綠川經前市長林佳龍整治，成果獲民眾肯定，更為舊城區帶來觀光人潮。但近半年來當地店家抱怨業績衰退，月初更傳淨水的礫間處理廠設備故障，導致魚群死亡，水利局索性將魚群移走，讓河道有水就有水，無水河道就自然乾涸。中區業者痛批水利局不思做好設施維護，卻要滅魚，本末倒置。

對此水利局發文闢謠，指許多公共工程都「生易養難」，任何電力迴路或機械零件本就有故障風險，要避免殃及無辜魚群，是「護魚非滅魚」。前中區區長黃至民則留言說，綠川整治榮獲2019年環境復育類全球卓越建築獎，是舊城居民城市光榮感，希大家督促市府好好維護，不要成為只有大排水溝功能。

不少民眾也質疑市府做法，表示「地下水也不是常態抽取，想要知道盧市府調整前後電費有多少變化？」、「完全就是政治清算 想要把前市長的政績通通下架」，也有人大酸「抹黑前朝，就可以砍光光了；推給中央，就可以不用做了。」、「謠言源頭還直指別人謠言」、「又在說謊，原來市府的line會放假消息，自打嘴巴」。

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