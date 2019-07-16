中市水利局長范世億臉書叫陣邀辯論 前局長周廷彰說...

2019-07-16 16:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後，針對柳綠川維護問題，現任及前朝吵不停！水利局長范世億今天乾脆在臉書「叫陣」，邀前水利局長周廷彰公開辯論，周廷彰則要范世億多花時間在公務上，防颱防洪要緊，並抨擊范世億「公共工程金質獎是拜託來的」說法，等於否定18年來中央與地方工程人員的辛苦與貢獻。

盧團隊上任後，柳綠川景觀大不如前，水質不再清澈，也不再舉辦活動吸引人潮，影響中區商家甚鉅，引發批評，現任水利局長范世億認為操作營運的費用每年高達3千多萬元，加上抽取地下水，地下水井又未合法申請，為減少電費等維護費用，因此決定不再抽取地下水，綠川水岸廊道也不再養魚，作法引發兩極看法，前任水利局長周廷彰也不時「被迫」跳出來回應相關問題。

范世億今天在臉書PO文，要求周廷彰公開辯論，不要讓媒體這麼辛苦每天關心柳綠川，並暗諷綠川礫間處理僅啟用一年多卻故障，莫非是「趕工的結果？」

針對范世億的挑戰，周廷彰笑稱自己快變「館長」，老是有人來挑戰。他建議范局長應該多花時間在公務上，營造自己的政績，爭取或是去「拜託」真正自己所完成的公共工程金質獎。颱風來了，應多關心颱風動態，花心思在防洪準備，避免造成今年5月烏日淹大水的情況再度發生，這比到處找人辯論有意義，也是現任水利局長應該要做的事。

針對范世億日前回應媒體，質疑綠川的公共工程金質獎「是拜託來的」，周廷彰表示，范世億的說法等於否定了18年來中央與地方個工程人員的辛苦與貢獻。

針對兩位局長吵架，水利局員工噤若寒蟬，就怕不小心被捲入，有員工私下表示，兩個大人吵架，雞蛋裡挑骨頭，誰出頭誰倒楣。

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