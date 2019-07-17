獨家》綠川屢獲獎 水利局長范世億提前「沾光」還自我打臉？！

2019-07-17 07:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市綠川是全國第一條具有自我品牌的河川，2018年2月整治完工後獲獎無數，今年5月剛榮獲在俄羅斯舉辦的全球卓越建設獎「最佳環境文化類」首獎殊榮，但這個獎項水利局於2018年12月22日申請，當時水利局長還是周廷彰，水利局卻提前悄悄以范世億的名義提報競逐這個獎項，凸顯公務體系的馬屁文化，也打臉范世億「綠川公共工程金質獎是拜託來的」。

台中市綠川整治工程完工後，吸引中外遊客，成為台中市區熱門景點，且獲獎不斷，從國內的國家卓越建設獎、公共工程金質獎，去年並榮獲全球四大設計獎的日本優良設計獎（Good Design Award）「百佳賞（Best 100）」，今年5月再代表台灣奪下由世界不動產聯盟舉辦、有全球建築界奧斯卡美譽的「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎殊榮，堪稱台灣之光。

但現任台中市水利局長范世億卻質疑「綠川的公共工程金質獎是拜託來的」，讓前台中市水利局長周廷彰倍感痛心，因為「質疑金質獎，等於否定了18年來中央與地方各工程人員的辛苦與貢獻」。

但更讓周廷彰感慨的是，綠川今年榮獲的「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎殊榮，明明是林佳龍團隊任內的成果，提報競逐該獎項的日期為2018年12月22日，當時林佳龍已連任失敗，但盧秀燕尚未上任，水利局長還是周廷彰，水利局人員為了「拍馬屁」，竟以當時尚未上任的水利局長范世億名義申請競逐這個獎項。

周廷彰笑說，范世億質疑綠川的公共工程金質獎是拜託來的，那「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎是不是也是拜託來的？范世億是在自己打臉自己。

記者針對周廷彰的說法，要求水利局提供相關資料，但水利局拒絕提供，水利局長范世億未接電話、也未回電，不過，記者還是透過管道取得當初提報該獎項的申請書，證實申請日期確實為2018年12月22日，申請人為范世億的英文名字Fan,Shih-Yi。

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