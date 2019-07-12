朱立倫上節目向綠軍招手 友綠名嘴爆料鄭文燦挺朱

2019-07-12 09:24

〔記者施曉光／台北報導〕為了拚國民黨總統初選民調，藍營總統初選參選人朱立倫今天上午接受友綠名嘴汪潔民、簡余晏所主持的廣播節目，拓展政治光譜另一邊民眾的支持面，對於外傳綠營支持者在國民黨初選民調中故意灌票韓國瑜、郭台銘，他向綠營群眾喊話，韓、郭都是比較沒有接受過檢驗的人，雖然很多民進黨支持者覺得要找一位比較好打的藍營人選，但他希望不論民進黨支持者或中間選民，不要有政治考量，而是要考慮挑選最適合且有能力的人，以免明年大家選出一位不適當的總統。

朱立倫在節目中多數時間用台語發言，還強調自己是從小說台語長大，是「正港的台灣人」，汪、簡兩位主持人則在訪談之間，流露出在藍營郭、朱、韓3位人選當中，比較偏好朱的立場傾向。

此外，汪潔民還在節目中爆料，根據他從鄭文燦身邊人士所得到的消息，朱立倫日前與民進黨籍的桃園市長鄭文燦在一個公開場合同框，其實是經過「精心設計」，原因就是鄭文燦最希望朱立倫可以出線。

朱立倫對此爆料則是回應，當天是一個巧合，因為他與鄭都是桃園鄉親，「對桃園鄉親要熱情一點」，而且當天的場合歷任桃園縣長、市長都有參加，而且許多桃園鄉親都希望捷運三鶯線可以延升到桃園八德，鄭與他又都是八德人，彼此都覺得有責任推動，而且對地方來說，建設很重要，並沒有在分藍、綠。

談到競爭對手時，對於郭台銘昨稱如果當選總統，第一個要查稅的對象就是鄉林建設董事長賴正鎰，朱立倫說，郭台銘這兩天可能火氣比較大，不但說要查賴正鎰的稅，還砲打國民黨中常委，他覺得郭沒有必要針對個人，而且富人稅是國家的事，不能針對個人。

至於另一位對手韓國瑜妻子李佳芬的雲林農舍爭議，朱立倫最初雖稱，「他一定可以招架得住」，「這是小事情」，「沒有太嚴重」，但後來又說，「初選沒有影響，因為即將結束」，但接下來大選還有半年時間，韓國瑜一定會受到檢驗，「相信他心理已有準備」。

對於簡余晏提到許多民進黨支持者都想灌票給郭台銘或韓國瑜，朱立倫向綠營群眾喊話，台灣民主要愈來愈進步，民主是選好不選壞，大家應該照自己的感覺選擇，而不是用政治與戰略來思考，他並強調，在郭、韓與他3人當中，自己是最穩定、最難打的一個，做過16年地方首長，該被檢驗的都檢驗過了，相對來說，韓、郭較沒有接受過檢驗，很多民進黨人士覺得要找一位藍營比較好打的人，但他希望不論民進黨或中間選民，不要考慮政治，而是考慮最適合、有能力的人，以免明年選出一位不適當的總統。

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