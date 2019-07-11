郭董生氣氣 朱立倫：國家領導人不是用情緒帶領台灣

2019-07-11 17:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選民調開跑，總統初選參選人郭台銘砲轟黨中央，更直指旺中集團董事長蔡衍明想擔任國黨主席。另名參選人朱立倫呼籲，郭董與蔡董2位的個人恩怨不要變成國民黨選舉爭議，恩怨自己解決。他也直指，要當國家領導人的人如果動輒有情緒，對國家來講也是風險，不是用情緒來帶領台灣。

朱立倫今天下午接受電視台專訪前受訪，對於郭台銘指稱蔡衍明想當國民黨主席，朱立倫說，希望郭董稍微心平氣和一點，大家都是對友不是對手，郭董跟蔡董2位的個人恩怨，不要變成國民黨的選舉爭議，他們的恩怨他們自己解決，國民黨的立場是不會改變的。

朱立倫認為，郭台銘最近火氣真的比較大，需要降降火氣，對黨內一直開砲不太好，大可不必。他也強調，一個要當國家領導人的人，如果動輒有這樣的情緒，對國家來說也是一種風險，必須要用穩健的力量帶領台灣，不是用情緒來帶領台灣。

對於初選民調監聽報告外流，朱立倫強調，不該有這樣的情況出現，如同在初選民調期間還公布其他民調都不是很好，不要放任何放風向，但基本上大家還是在公平合理的機制下，不要做民調不公的指控和質疑，這樣只會造成黨內紛擾，不要做任何親痛仇快的事。

朱立倫也強調，希望國民黨絕對不要分裂，7月15日結果出來後，當然有些支持者、當事人會有情緒化的反應或反彈，可以理解，但一定要定下心來，國民黨只要不團結，2020就是拱手讓人，基本上可以「打包」了。

朱立倫指出，蔡總統絕對是國民黨最難纏、最難打的對手，大家千萬不要低估，過去幾個月大家把蔡總統看扁了，蔡總統會用各種手段求勝選，獲得政治利益，民進黨最大特點就是「三秒膠」團結，現在民進黨已經全黨團結一致，未來民進黨對國民黨候選人的抹黑、抹黃、抹紅都會慢慢出籠。

對於台北市長柯文哲，朱立倫重申，他認為柯文哲不到最後一分鐘不會宣布，柯也不是2020最大變數，最大變數是國民黨會不會團結，只要國民黨團結，柯文哲機會會降低非常多。

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