郭台銘驚爆︰韓國瑜當選總統 蔡衍明將是國民黨主席

2019-07-11 12:21

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨昨召開黨章研修小組會議，預計在下週三的中常會上，通過刪除「總統兼任黨主席」條文，郭台銘今受訪時自嘲與黨中央關係惡劣，這件事是看報紙才知道，郭董更語出驚人，大膽預測若韓國瑜選上總統，旺旺集團董事長蔡衍明將擔任國民黨主席。

談及國民黨討論黨章修正，郭台銘稱未接獲通知、是看報紙才知道，可見他與黨中央關係惡劣，也間接證實外界質疑錯誤，他不是權貴密室派出的候選人、更不是來「卡韓」的。

郭台銘也向黨中央喊話，不要再妄下決定、走回頭路，呼籲中常委聆聽年輕聲音，不要只顧自身利益，像他在藍營最低迷時，慷慨借錢、幫助國民黨渡過難關，如今他要取回榮譽證書都得透過修黨章，「這些人（中常委）是不是做太久了」？他強調只有世代交替才能贏下大選。

媒體問及民調落後高雄市長韓國瑜，郭台銘仍胸有成足表示，民調僅供參考，據消息人士向他透露，是綠營人士刻意操作，想讓韓離開高雄，如果這次選戰打輸了，國民黨將面臨嚴重分裂，他也向韓國瑜喊話，希望他能做好做滿，未來他當上總統「高雄要什麼，給什麼」。

郭台銘話匣子大開，在聯訪時點名《中天》的媒體操作離譜、24小時放送韓國瑜的新聞，旺旺集團董事長蔡衍明的企圖昭然皆知，除了拉攏與中國的關係，更想一步登上國民黨主席大位，郭董呼籲韓離《中天》、蔡衍明遠一點，否則總有一天中華民國將不復存在。

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