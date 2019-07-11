中國操作訊息戰手法 國安人士分析：有4大特徵

2019-07-11 18:54

〔中央社〕有關媒體披露大量網媒配合中國發動訊息戰，熟悉國安事務人士今天表示，這是中國操作「訊息作戰」的主要模式之一；這類訊息作戰共有4大特徵，包括「內容農場」式的網站、病毒式社群散播等。

有關媒體報導，有數十家網路媒體同步刊登批評總統蔡英文的內容，熟悉國安事務人士表示，中國操作訊息作戰的特徵包括「傳媒農場傻傻分不清」；目前中國除了透過與台灣部分主流媒體合作，也利用台灣網路自由的環境，透過一些經營非主流一人媒體的個體戶，大量設立類似「內容農場」式的網站，並冠上「傳媒」或「新聞網」等名稱，藉以散布錯假訊息。

這名人士說，因為這些內容農場冠上了媒體的名稱與編排方式，許多民眾不查就誤以為是真正媒體，而信以為真。

第2個特徵是「與北京同步更新」。這名人士表示，這些假傳媒、真農場的內容，往往由中方官媒以「中央廚房」的方式提供內容或是指導新聞觀點，與北京同步更新，以散布攻擊本土政黨、鼓吹兩岸統一的相關內容。

第3，「病毒式社群散播」。這名人士解釋，中國所吸收的代理人，有的是地方現任或退任的新聞工作者，或是協會、基層組織活躍的人士，他們共同的特徵就是熟悉並掌握基層人脈，可協助建構或擁有大量的社群系統（例如LINE群組、臉書封閉社團等）；前述那些打著「傳媒」為名的內容農場，就透過這些通路，「一條龍」式地散布錯假訊息。

第4，「小本經營廉賣台灣」。這名人士指出，財團經營的主流媒體可透過在中國投資其他事業獲取減稅、補貼來獲利，但這類輕薄短小的病毒式「傳媒」，多半透過小成本的廣告採買，甚至是以稿費等方式，由不特定的中間人提供維持費用。

同時，這名國安人士也指出，目前政府安全單位對於這類訊息戰的樣態跟發展已有相當掌握，也透過立法工程開始防堵。然而，在野黨往往以「綠色恐怖」、「打壓言論自由」的帽子來阻撓相關立法，替這些網路滲透護航，「這部分社會必須要有更高的警覺與共識來加以防制」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法