獨家》年金改革上路1週年 逾2萬件訴願無人打贏

2019-07-02 09:01

〔記者李欣芳／台北報導〕年金改革去年7月1日上路後已屆滿1週年，據透露，1年來不滿退休金縮水，大批退休教師與退役軍人湧向行政院的年改訴願案超過2萬件，但迄今無人打贏訴願，行政院訴願會掌握的資料顯示，今年截至5月底為止，還有15人向行政院提起訴願，包括今年才退休者要求引據年改施行前的舊法計算、還他的退休金，而去年下半年行政院計受理2萬179件訴願案，其中被駁回者高達1萬6654件。

對於年改上路1年，現在還是有人提訴願，政院迄今也還在審議訴願會案，政院訴願會官員表示，提訴願是當事人的權利，今年才提訴願者主要有兩類人，包括去年提訴願案來不及審議完畢者，以及今年才申退者，不過，年改上路後必須依據年改新修正的法律施行，在訴願理由中要求引據舊法而非新法計算退休金，這並不成立，訴願案預料將被駁回。

行政院處理有關年改的訴願案，主要是對於教育部與國防部的年改處分書有異議者，向上一級機關行政院提起訴願，至於公務員的年改訴願案，則是由考試院保訓會審議，去年下半年起行政院訴願會主委林秀蓮帶領工作同仁加班處理大批訴願案，根據政院訴願會的統計，去年7月1日年改施行後，到去年12月底為止，訴願會計受理並審理2萬179件訴願案，其中被駁回者就多達1萬6654件，不受理者則有3523件，另有2件則因做出年改處分書的主管機關來不及答辯，訴願會撤銷原處分，並重做處分。

至於不受理的案件，主要是因原來的年改處分書退休金計算錯誤，包括大多數的軍人年改處分書，當事人不滿提起訴願，但原主管機關後來已重做處分，且退休金計算無誤，並將最初錯誤的處分書撤銷，政院訴願會因此決議不受理。

依規定，訴願案的審理決定期為3個月，必要時可延長2個月，亦即最遲要在5個月做出裁定。

被詢及絕大多數的政院年改訴願案都被駁回，迄今也無人打贏訴願案，官員表示，由於去年7月1日年改新制上路後，是依新修正的法律重新計算退休金，這是依法的行政處分，並無違誤。

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