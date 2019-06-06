柯P稱年改「失信於民」你認同嗎？ 2.2萬網友幾乎一面倒...

2019-06-06 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前對「年金改革」議題發表看法後引起爭議。台北市長柯文哲日前受訪時對此表示，年改在法律上的最大問題就是「法不溯既往」，這樣的確會有「失信於民」的問題。對此，有粉專發起投票，詢問網友是否認同柯文哲的說法？結果在2萬2000名網友參與的活動中，有高達86%選擇「不認同」。有網友也在留言處感嘆表示「他那句『你和那些反年改團體』已經成絕響了」。

柯文哲在4日對於「年金改革」發表看法。他表示，年改最大問題就是會有「法不溯既往」問題，這樣的確會失信於人民的問題。對於媒體追問，「所以您態度是和韓國瑜比較接近的」？柯文哲則回應，政策不能這樣翻來覆去，年金砍了就砍了，但是我們有沒有什麼可以去給那些退休軍公教人員一個補償。

對此，粉專「不禮貌鄉民團」在昨（5日）發起投票活動，並於今日下午結束。在2萬2000名網友參與的投票活動中，有高達86%網友（約1萬8900人）選擇「不認同」，僅有14%（3100人）網友表示「認同」。

在投票活動貼文下方，網友也紛紛留言表示「就是不溯既往才沒要他們還錢啊」、「照他這樣說，在他上任前已經變成老人的市民的重陽敬老金不是應該要繼續領嗎？」、「重陽敬老金應該只有你上任後不符合條件的不能領，之前能領的不管怎樣都還是要給。這才是你說的不能『失信於民』？」、「他那句『你和那些反年改團體』已經成絕響了」。

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