若當選 賴清德：必要時年改可微調

2019-06-06

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨總統初選「英德之爭」進入白熱化，前行政院長賴清德昨於台大演講時提及，年金改革不可能回復到從前，不過，有受到衝擊的問題，大家坐下來仔細檢視，必要的話應做些微調；賴並闡述治國理念，指未來將結合5G科技推動「第三代健保」，並透過區域平衡，解決重北輕南及青年居住正義問題。

結合5G科技 推第三代健保

賴清德以「對台灣未來的抱負、期許與承諾」為題，在台大集思會議中心的柏拉圖廳展開演講，現場座無虛席，人數至少超過三百人；晚間賴到場時，現場頓時響起如雷掌聲，支持者並高呼「總統好」等語。賴清德則從年少成長歷程，談到棄醫從政轉折，再講到參選不是為了個人，而是希望台灣能越來越好。

針對年金改革問題，賴清德說，若要像高雄市長韓國瑜說的，完全回復到從前，「我想這是不可能」，因二○一六年民調，八成支持年改，前總統馬英九也曾宣示一定推動年改，原則上社會是支持的。

不過，賴清德表示，受年改影響的部分，未來可能要調整，把大家認為受到衝擊的問題，坐下來仔細檢視，必要的話應做些微調。

在健保制度方面，賴清德指出，5G年代已到，醫師可以透過視訊看診，老年人生病不一定需要跑到醫院，健保也應允許到宅醫療，如此健保制度會更健全、人性化，且更有效率，經費也可以降下來。

對於如何解決青年居住正義等問題，賴清德認為，台灣少子化非常嚴重，未來勢必要投資下一代，不論就業、買房、生子，政府一定要拿出決心解決，治標也治本；社會住宅是治標的方法，但無法解決長期問題，現階段基礎建設、資源、產業集中在北部，透過區域平衡，才能解決青年就業、買房問題。

遷政府機關 解決重北輕南

賴清德也提及，過去他在擔任立委質詢行政院長時，就曾提出將立法院、行政院本部等政府機關遷到中部的可行性，自己擔任行政院長時，也朝這方向規劃，現在台灣有高鐵後，一日生活圈已不是問題，解決重北輕南問題。

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