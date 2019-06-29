吳釗燮赴民主高峰會演講 前丹麥總理稱「台灣的外交部長」

丹麥前總理、北約前秘書長Anders Fogh Rasmussen（右）邀請外交部長吳釗燮出席2019民主高峰會，並以「台灣的外交部長」稱呼。（翻攝網路）

2019-06-29 14:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮應丹麥前總理、北約前秘書長Anders Fogh Rasmussen邀請，出席本月27至28日在丹麥哥本哈根舉辦的「2019民主高峰會」（2019 Copenhagen Democracy Summit），吳釗燮並以「中華民國（台灣）」外交部長的頭銜在會中發表演講。Anders Fogh Rasmussen隨後在推特貼出兩人合照，表示他非常榮幸邀請「台灣的外交部長」（the Foreign Minister of #Taiwan）吳釗燮出席「2019民主高峰會」。

根據2019民主高峰會的官方網站，峰會討論當前民主國家面臨的議題，以及即將到來的選舉所遭遇的挑戰，共計約有來自40國、超過500位的政治、商業、學術與新聞領域專家參與討論。根據議程，還有多位美國、歐盟議員與吳釗燮一同發表演講。

吳釗燮在演講中指出，儘管台灣還是一個非常年輕的民主政體，但已經透過總統選舉和平的經歷3次政權轉移，台灣在亞洲無論是政治、媒體或言論自由的排名都名列前茅，不過吳釗燮也提到，台灣的民主對威權政體來說是個危險（danger），因此台灣的民主仍舊面臨不少挑戰。

吳釗燮並以中國迫害新疆、西藏人民為例，以及香港近期發生的反送中遊行，說明中國政府打壓異己的迫切程度；吳釗燮並說，身為促進解嚴政黨的一員，「自由人權與民主就在我的DNA裡」，強調台灣政府將盡一切力量盡可能維持民主自由。

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