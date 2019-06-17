反送中顯示港人對一國兩制沒信心 卜睿哲：更映證在台灣行不通

2019-06-17 12:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港「反送中」抗爭百萬人上街，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）今天說，這次的香港抗爭再次向台灣人民證明，「一國兩制在台灣是行不通的」，且更強化這件事。

政大國際事務學院和布魯金斯研究院東亞政策研究中心今天舉辦「亞洲和平的風險：避免走上強權戰爭之路」研討會，美國陸戰隊上將退役、布魯金斯研究院院長艾倫、副院長瓊斯（Bruce Jones）、卜睿哲及對外關係協會會長夏立言等人出席。

卜睿哲受訪時說，「逃犯條例」的提出，顯示港府和北京錯估再次反對勢力，他很高興看到香港特區政府暫緩修法，並認為反對方應該宣稱勝利。卜睿哲建議各方，該坐下來討論如何建立一個更好的政治體制，不過他也直言，「對香港人而言，對港府及一國兩制的信心已經削弱」。

卜睿哲說明，他建議港府與反對勢力共同回頭討論選舉制度改革，是因為他認為香港情勢的惡化是從2015年普選制度崩解開始，近期發生的事情源自於政治自由及法治遭受剝奪，而這些凸顯香港需要可以給予民眾更多空間選擇領袖的政治制度。

對於香港「反送中」對台灣的影響，卜睿哲指出，他認為對大多數不關心政治的民眾來說，香港與台灣是不同的，所以或許香港所發生的事情並不那麼重要。卜睿哲認為，如果要談這次香港抗爭對台灣的影響，就是它再次向台灣人民證明，「一國兩制在台灣是行不通的」，「我們一直都知道這件事，這次更強化了」。

外交部長吳釗燮金在研討會中發表演講，也提到香港正在發生的事情「就是獨裁主義的步步進逼」，包括新聞自由及特區政府的地位都被北京破壞。

吳釗燮說，今天大家共聚一起討論亞洲的和平風險，他也希望大家必須了解，台灣何以被專制中國視為威脅，「因為台灣是民主的，威脅了專制中國政府的合法性」。吳釗燮並強調，台灣身處民主和專制對抗的最前線，「我們不會放棄我們民主的社會，在經濟、政治上都不會讓步」。

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