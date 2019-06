抗中須鞏固台灣民主！ 吳釗燮首次歐洲議會錄影替台發聲

2019-06-19 10:34

〔即時新聞/綜合報導〕駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁與歐洲議會友台小組主席藍根(Werner Langen)18日在歐洲議會議員交誼廳共同舉辦酒會,而本次亮點是外交部長吳釗燮首次向歐洲議會以錄影方式替台灣發聲,表示台灣若不能捍衛民主,對全球民主發展將是一大悲劇。

《中央社》報導,包括曾厚仁與藍根在內,還有其他友台小組核心人員、議員及各黨團顧問共約100人出席酒會。本次酒會主軸是歡送第8屆歐洲議會友台小組議員並歡迎第9屆議員,而吳釗燮則以錄影方式表達對即將卸任的議員感謝,及期待與新加入的議員密切合作。

「台灣若不能捍衛得來不易的民主,對台灣及全球民主發展都將是一大悲劇。」影片中吳釗燮特別談到,台灣與歐盟在民主、自由和人權等核心價值觀上非常接近,是奠定雙方緊密合作的基礎,而如今面對中國壓力,我國更須鞏固與友邦的外交關係,並加深與歐盟、美國及日本等理念相近夥伴的實質關係。

報導指出,歐洲議會近年十分關注香港發展,對此曾厚仁便對與會來賓說明台灣民眾集結聲援香港「反送中」一事,且用「反送中」港台情勢述說一國兩制的失敗;而藍根也舉「反送中」例子,突顯歐洲議會支持台灣民主的重要性,且認為一國兩制並非解決之道。

Watch Minister Wu’s @Europarl_EN-#Taiwan Friendship Group message. #Taiwan & the #EU are like-minded partners sharing core values like freedom, democracy & #HumanRights. We’re grateful for the support of the EU & MEPs in our defense of the country’s hard-won democracy. Thank you! pic.twitter.com/OFLidqQgvM