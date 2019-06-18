吳釗燮︰北京獨裁主義在港擴張

2019-06-18

〔記者呂伊萱、劉禹慶、林良昇／綜合報導〕外交部長吳釗燮昨演講時表示，在香港發生的事情就是「獨裁主義的擴張」；而當討論亞洲的和平風險時，台灣的國軍必須隨時保持警戒，避免中國突襲，因為民主台灣被專制中國視作威脅。總統蔡英文在澎湖視察時強調，對於民主自由及人權普世價值，我們捍衛到底，對於國際社會需要幫忙，也會伸出援手。

政大國際事務學院與華府智庫布魯金斯研究中心昨共同舉辦「亞洲和平的風險：避免走上強權戰爭之路」研討會。

總統︰在野黨到海峽論壇批政府 不恰當

吳釗燮專題演講時說，台灣努力成為世界上的良善力量，但台灣和其他國家仍身處軍事和非傳統安全的威脅之下，「這是獨裁與民主的競爭」；而正在香港發生的事情，例如新聞自由及特區政府的地位都被北京破壞，「就是獨裁主義的擴張」。

吳釗燮表示，當今天大家共聚一起討論亞洲的和平風險，台灣的國軍必須隨時保持警戒，避免中國軍隊突襲。而台灣之所以被專制中國視為威脅，就是因為台灣是民主的，威脅到專制中國的政府合法性。吳強調，台灣不會屈服於中國施加的各種壓力，「我們不會放棄我們民主的生活方式」。

蔡英文昨在澎湖表示，香港追求自由與人權展現堅定決心，全世界都關切，我們在台灣也不例外，對於民主自由及人權普世價值，我們捍衛到底，國際社會需要幫忙，也會伸援手。

針對國民黨秘書長曾永權在海峽論壇，批評民進黨消滅中華民國，蔡英文表示，現在香港人民走上街頭，希望守住現代公民基本的民主自由與人權，但在野黨卻選擇在此時參加海峽論壇，對於我們的政府多所批評與攻擊，不太恰當；對台灣人政府，更是情以何堪。

赴立院被問反送中 韓︰好，謝謝大家

高雄市長韓國瑜昨在立法院被媒體問到怎麼看香港兩百萬人上街「反送中」？韓聽到問題僅回「好，謝謝大家」，與造勢時的強勢回應截然不同。

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