〔記者彭琬馨/台北報導〕國際記者聯盟(International Federation of Journalists,IFJ)6月11至14日在突尼西亞召開世界代表大會,會中通過緊急決議,要求聯合國終止針對台灣記者的歧視性排除政策。外交部長吳釗燮在推特推文表示,他認為國際記者聯盟的決定很勇敢,並呼籲聯合國「別再當中國共產黨的附隨地區」。

因中國打壓,台灣連續多年未能獲邀出席世界衛生大會,甚至連台灣記者依規定向聯合國提出採訪、欲申請進入會場都未獲回應,作法已引起多個關心新聞自由的國際組織關切。國際記者聯盟在今年世界代表大會中通過緊急決議,除譴責香港警方使用不符比例的武力外,也要求聯合國(UN)終止針對來自台灣的記者的歧視性排除政策。

對此外交部長吳釗燮在推特表示,國際記者聯盟的決定對台灣與台灣人民有重大意義,他並呼籲聯合國應盡速終止對台灣的歧視性排除政策,「別再當中國共產黨的附隨地區」(stop acting as a vassal of the CCP regime)。

