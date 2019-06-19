聯合國欲查前總統穆希死因 埃及政府譴責刻意「政治化」

2019-06-19 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕埃及首位民選總統穆希（Mohamed Morsi）週一（17）出庭應訊時猝死，被媒體形容為埃及「阿拉伯之春」的死亡。聯合國昨籲展開第三方調查，今（19）日埃及政府痛批聯合國的建議，強調穆希是自然死亡，「不要將它（死因）政治化」。

據《BBC》報導，埃及首位民選總統穆希（Mohamed Morsi）在2013年軍方政變中遭罷黜、監禁並起訴，本週一（17日）出庭應訊時突然暈倒猝死，享壽67歲。

報導指出，聯合國昨（18）日呼籲埃及政府接受第三方調查，對此埃及外交部發言人哈菲茲（Ahmed Hafez）今（19）日重砲「譴責」這項建議，堅持穆希死於自然因素。哈菲茲指控聯合國試圖「妨礙埃及國家機構和司法的公正」，並聲稱任何對穆希死因的質疑「皆無任何根據」，指責聯合國不要將其死因「政治化」。

據了解，聯合國人權事務高級專員辦公室發言人於本週稍早發出聲明表示：「我們對於穆希近6年來在獄中所處的境遇有些疑慮，包括是否有充足的醫療照護、與家人律師會面的時間。此外，他似乎被長期的隔離監禁。」

除聯合國外，國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察組織（Human Rights Watch），以及穆希所屬的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）、穆希多年盟友土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）亦皆呼籲調查穆希的死因。

針對穆希確切死因，目前正在進行檢驗中，屍檢報告尚未出爐。

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