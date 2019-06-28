郭台銘再開砲！痛批旺中「戴著第四權假面具恣意妄為」

2019-06-28 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海前董事長、國民黨總統初選候選人郭台銘日前當眾對《中天》記者表示，被國台辦管制的媒體沒資格問他，更直接點名《中天》大老闆蔡衍明是「國台辦打手」，引發討論，今（28日）郭台銘再度開砲，嗆《中天》戴著第四權的假面具，躲在新聞自由的保護傘下恣意妄為。

郭台銘今在臉書上再度向《中天》開砲，他一開始就痛批：「我必須說，面對不公不義的紅色媒體，我絕不退讓，絕不容忍。我不接受有媒體為了某些特定的宣傳目的，戴著第四權的假面具，躲在新聞自由的保護傘下恣意妄為。」

郭台銘嚴斥，旺中集團仗著自己有媒體事業，張著新聞自由的大旗，整天扭曲事實，抹煞民眾知的權利，「意圖操控社會輿論風向，達到他們的特定目的」，他認為旺中意圖製造「假摔」事件後，再利用媒體公器的優勢，大肆扭曲報導，繼續製造黑郭的假新聞，此舉「已完全拋棄了媒體的價值與尊嚴。」

為了不讓它們破壞台灣媒體核心價值的計劃得逞，郭台銘再三強調，未來不再接受旺中媒體集團的訪問。

郭台銘表示，中國時報的創辦人，「一代報人」余紀忠先生令他敬佩，在新聞封鎖壓力下，仍然披露新聞，在民進黨創立之時，也不懼政治壓力，忠實報導，然而在30年之後，港反送中百萬人潮上街頭，卻成了旺中媒體不願告訴你的秘密。

最後，郭台銘重申：「這樣的旺中媒體集團，如果還是不知自我反省，必遭全民唾棄與抵制。」

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