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    美參議員蘇利文批藍營刪國防預算「玩危險遊戲」 國防次長提名人也憂心

    美國共和黨參議員蘇利文，痛斥國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。（路透）

    美國共和黨參議員蘇利文，痛斥國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。（路透）

    2025/03/05 11:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普提名的國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），4日出席國會參議院軍事委員會聽證會，共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）在提問時提到台灣，痛斥國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲（dangerous game），柯伯吉也對刪預算一事感到相當憂心。

    聽證會直播過程可以看到，蘇利文指出目前掌握台灣國會的是非執政黨國民黨（KMT），「如果台灣有人在看這場聽證會，他們必須要了解這是在玩危險遊戲，刪減國防支出不是正確的訊號。」

    無黨籍參議員金恩（Angus King），則詢問柯伯吉是否了解台灣有多少決心來防衛自身，金恩說，他最近一直對這個問題感到困擾，因為近幾個月以來台灣國會刪減了國防預算，不禁讓人懷疑為何要讓美國人陷入險境（harm’s way），去保護一個似乎不太關心自身防衛的存在。

    柯伯吉表示，他同樣對於台灣國會刪減國防預算一事感到非常憂心，無論是共和黨、民主黨議員也都私下在討論這件事。柯伯吉說，他會透過溝通和建議等方式，勸告台灣像南韓一樣建立嚴謹的軍事能力，畢竟若盟友沒有承擔應有的責任，那麼讓美軍背負起一切是不公平的。

    川普提名的國防部政策次長柯伯吉，也對台灣國會刪國防預算一事感到相當憂心。（彭博）

    川普提名的國防部政策次長柯伯吉，也對台灣國會刪國防預算一事感到相當憂心。（彭博）

    美國無黨籍參議員金恩指出，台灣國會的行為，讓人懷疑為何要讓美國人陷入險境，去保護一個似乎不太關心自身防衛的存在。（美聯社）

    美國無黨籍參議員金恩指出，台灣國會的行為，讓人懷疑為何要讓美國人陷入險境，去保護一個似乎不太關心自身防衛的存在。（美聯社）

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