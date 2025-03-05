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    首頁　>　政治

    大罷免第二階段來了！ 曹興誠：驅逐紅色走狗保衛中華民國

    反共護台聯盟陪同數個罷團召開記者會，聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠喊話，這次罷免，藍綠要合作驅逐紅色走狗，中華民國是我們的國家、不容許顛覆，要把這些走狗踢出國會，一同保衛國家。（記者劉信德攝）

    反共護台聯盟陪同數個罷團召開記者會，聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠喊話，這次罷免，藍綠要合作驅逐紅色走狗，中華民國是我們的國家、不容許顛覆，要把這些走狗踢出國會，一同保衛國家。（記者劉信德攝）

    2025/03/05 11:15

    〔記者林哲遠／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，中選會陸續審定第一階段罷免提議，迄今共有32位國民黨立委罷免案一階過關，即將邁入第二階段罷。反共護台聯盟今日陪同數個罷團召開記者會，聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠喊話，這次罷免，藍綠要合作驅逐紅色走狗，中華民國是我們的國家、不容許顛覆，要把這些走狗踢出國會，一同保衛國家。

    曹興誠指出，「今天大家站出來，代表我們是國家的主人、是公民！」藍白立委基本上已經投共了，很多國外媒體也指名，這些人是中共派來顛覆我國的特洛伊木馬，今天站出來是為了保護國家、維護自由民主、拒絕中共黑手，保家衛國是公民職責也是權力。

    「國民黨想轉移焦點，說是藍綠對決。」曹興誠直言，沒有藍綠對決，國民黨不代表藍，而是赤裸裸紅色，藍的要反共的，自己過去是國民黨人也反共，這次罷免是藍綠要合作驅逐紅色走狗，這是本次罷免重要意義，國民黨沒有資格代表藍的，他們根本對不起自己的藍色選民。

    曹興誠痛批，國民黨已無視台灣選民存在，眼睛只看著北京，需要得到北京關愛的眼神，更把中華民國當成過去式，將中華人民共和國當成未來式，「我們要跟他們說NO！但中華民國是我們的國家、不容許顛覆，把這些走狗踢出國會，我們不是製造仇恨值、藍綠對抗，而是在保衛國家。」

    曹也說，「我們保衛國家時，替中共做事的人會用各種手段威脅你，我就被醜化的很厲害，但沒有關係，化憤怒為力量，驅逐這些藍白立委不只是政治上問題，還有道德上問題，我們是善良對邪惡的對抗，大家一定要努力，守住台灣民主自由。」

    聯電創辦人曹興誠（中）、立法委員沈伯洋（右2）、網紅八炯（左）等5日舉行「全台大罷免─反對政治詐騙、找回專業國會」記者會，呼籲一同反對政治詐騙、找回專業國會。（記者劉信德攝）

    聯電創辦人曹興誠（中）、立法委員沈伯洋（右2）、網紅八炯（左）等5日舉行「全台大罷免─反對政治詐騙、找回專業國會」記者會，呼籲一同反對政治詐騙、找回專業國會。（記者劉信德攝）

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