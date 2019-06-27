國民黨發動「表決焦土策略」 法官法預計28日三讀通過

2019-06-27 23:59

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會今挑燈夜戰處理法官法修法，民進黨立委王定宇表示，本次修法牽動64條條文，國民黨團全部要求表決，還要求重付表決，發動典型的「表決焦土策略」，目的是要求民進黨團退讓政治檔案法，換取不杯葛法官法，民進黨團堅不接受；截至27日晚間11點45分，臨時會僅二讀表決通過至37條；預計到28日白天，全案才能三讀通過。

王定宇稍早於臉書發言表示，本次法官法修法，重點是在「建立法官評鑑制度」和「淘汰不適任法官」，是司法改革的重點之一，牽動64條條文，國民黨團全部要求表決，還要求重付表決，連不予修正的，國民黨團都要求表決再表決，將耗時超過6小時，這是典型的「表決焦土策略」。

王定宇另爆料，國民黨團除了阻擋司改，還有不為人知的秘辛，是要求民進黨團退讓政治檔案法，換取不杯葛法官法；政治檔案法牽涉到林宅血案、陳文成命案等重大政治案件解密的法律程序，國民黨團竟想用阻擋法官法，來達成封殺政治檔案法目的，想要封殺「真相」，民進黨團堅決不接受。堅持雖然累，但值得！

二讀表決通過的重要條文，包括刪除每3年須實施法官全面評核制度，並納入當事人、犯罪被害人得直接向法官評鑑委員會請求個案評鑑，同時適度放寬評鑑時效；另，法評會增加外部委員，即學者及社會公正人士從4人增至6人。

民進黨立委周春米表示，法官法於2011年7月公布，其中法官評鑑自2012年1月施行至今，已超過6年，但因不適任司法官的評核、淘汰機制成效不彰，引發社會不滿聲浪，嚴重打擊人民對司法的信賴，歷經多年討論，黨團整合委員及學者專家意見，推動本次修法，盼能完備不適任司法官的監督、淘汰機制。

周春米指出，本次修法有六大重點，包括擴大司法官評鑑的外部參與，提升公信力；強化個案評鑑制度；適度放寬請求評鑑時效；懲戒程序改採「雙軌制」；職務法庭由一級一審改為一級二審制；增修現行法關於法官懲戒的種類，增訂「剝奪、減少退休金及退養金」的處分。

民進黨團總召柯建銘則說，法官法修法回應社會期待，是司法改革的重中之重，修正重點廣泛，包括法官退場機制、評鑑委員會、職務法庭，及個人得請求法官個案評鑑等，其中35條的評鑑制度，以前需透過民間團體司改會聲請，現在當事人、被害人都可以請求評鑑，這樣的制度是全世界所獨有的。

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