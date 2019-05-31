韓國瑜被爆外遇生女 他分析：同室操戈「國民黨搞的」

2019-05-31 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉30日再爆料，指高雄市長韓國瑜不但婚外情長達10多年，甚至還生下1女；韓國瑜對此表示，已請律師寫訴狀準備提告，要捍衛清白。但綠委王定宇卻分析，這恐怕是同室操戈「是國民黨自己弄的」。

針對吳子嘉爆料一事，韓國瑜30日下午先是發表聲明，指吳子嘉一再毫無實證地不實指控，已委請律師準備提告，晚間更親自回應，表示「我已經無法忍受了，已委請律師擬訴狀將提告吳子嘉，盼用公權力做調查」。

對此，民進黨立委王定宇在三立《鄭．知道了》提出質疑，指出6月1日韓粉就要幫韓國瑜在凱道舉辦「決戰2020，贏回台灣」誓師大會，若這時吳子嘉爆料的事件都是假的，韓國瑜肯定恨不得馬上高調把記者全找來開記者會，並會告吳子嘉告到走投無路，但韓國瑜卻沒有這樣做，反而低調地取消行程，

王定宇說，韓國瑜下午被記者追問此事，僅回行程很趕就匆忙離開，「你用常理來判斷這個事情是真的還是假的，然後到明天他要怎麼解釋，搞不好我們可以大膽預料，郭韓大戰明天就結束了」。

王定宇分析，這絕招非常有可能是「國民黨自己弄的」，為的就是要盡快解決總統初選問題，以免影響2020大選，因為若韓國瑜通過初選，可能國民黨提名後到10月份，又會再次發生「換柱事件」。

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