國民黨不停杯葛法官法 綠委曝背後有這「政治目的」

2019-06-27 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕立法院臨時會今（27日）晚上審理「法官法」部分修正條文草案，修法目的是為了建立法官評鑑制度以及淘汰不適任法官，國民黨團今晚不停要求立院一再表決，民進黨立委王定宇就曝光，國民黨團此舉全是「政治目的」，用來要求民進黨團對「政治檔案法」做出退讓來做交換，目的就是要「封殺真相」。

王定宇發文表示「法官法」的修法牽扯到64條條文，是司法改革的重點，但國民黨要求表決、重付表決，甚至連未要修正的部分，國民黨都要求一再表決，表決時間將耗時6小時，他認為這是典型的「表決焦土策略」。

王定宇痛陳，國民黨要求民進黨對「政治檔案法」做出退讓，來換取國民黨對「法官法」的不杯葛，他認為「政治檔案法」牽扯到多起重大政治案件解密的法律程序，但國民黨竟然要透過這次杯葛來達成自己的「政治目的」，封殺真相。

王定宇也堅定表示，國民黨提的條件民進黨不會接受，會繼續堅持表決下去。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法