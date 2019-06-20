柯建銘、黃國昌大戰波及國民黨 曾銘宗爆氣離席拒協商

2019-06-20 19:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會今天協商「法官法部分條文修正草案」，不料才進行第一個條文，民進黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌就爆發論戰，兩人對於當年「法官法」立法過程意見不合，過程中還批評當時執政的國民黨、馬英九要為「法官法」不夠完善負責，在場的國民黨團總召曾銘宗不滿遭波及，隨後憤而離席，主席蘇嘉全隨即宣布今日協商結束。

今天首個協商條文是規定司法院人事審議委員會職權與成員組成的「法官法」第4條，時代力量黨團提出的修正動議版本主張賦予司法院人審會審議法官停止職務的權責，同時也主張把司法院長指定的成員人數從11人降低到7人，並提高法官互選代表、外部學者專家各2人。

協商過程中，黃國昌特別拿出柯建銘當年領銜提出的「法官法」草案，直指當年柯建銘的版本與現在時力版本有相仿的規定，痛批民進黨當了執政黨後就「換了腦袋」；柯建銘則反嗆，立法有其過程，當年他辛苦與民間司改會等法界人士一起努力，中間當然會有一些折衷、妥協，而且最後的版本也獲得了民間司改會同意。

兩人爭執許久仍無法取得共識，過程中柯建銘一度提到前總統馬英九把司法改革當成政績，但其實當年就是馬在阻擋修法；黃國昌則提到當年國民黨做為執政黨，絕對必須為「法官法」的問題負最大責任。

對於柯、黃二人突然對國民黨、馬英九開砲，在旁的曾銘宗大感不滿，怒批雙方不針對法條討論，卻把國民黨跟馬英九扯進去，接著他起身拍桌怒嗆「我不協商了」、「聽你們在那邊放臭屁」！旋即轉身離開，留下在場錯愕的民進黨立委及與會官員。

會議主席、立法院長蘇嘉全隨後裁示，因今天已經協商完成「產業創新條例」等3個法案，協商到此告一段落，「法官法」留待下週一繼續協商。

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