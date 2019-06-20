最重罰1億！修國安法加重共諜刑度 葛來儀說話了

2019-06-20 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕立法院臨時會19日三讀通過「國家安全法部分條文修正案」，若為中國發展組織，可處7年以上徒刑，最重罰金1億元，美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）也對此發表看法。

立法院臨時會通過的「國家安全法部分條文修正案」，大幅提高為敵發展組織罪刑責，條文區分「一般外國」與對台最大威脅「中國」；若為中國發展組織，可處7年以上徒刑，最重罰金1億元；此外，修法也納入網路共諜；軍公教若擔任共諜經判刑確定，將剝奪全額退休俸，已領者則追繳至違法日。

參與修法的立委王定宇對此在推特用英文介紹新法意旨，他寫道：「我（提出）的『國家安全法修正案』在立法機關通過了。間諜活動的（定義）範圍擴大，（為）中國（謀畫）的間諜活動現在面臨更嚴厲的懲罰」，王定宇也貼出他在立法院發言的影片，在片中提到，捍衛國家不分政黨。

葛來儀今晚轉發王定宇的推特貼文，同時寫下推文闡述意見，內容為：「台灣的立法機關通過了重要的法案，旨在針對加強國家安全與懲罰中國間諜活動。」

葛來儀推特全文

Important legislation aimed at strengthening national security and punishing Chinese espionage passes Taiwan’s legislature. https://t.co/cO8h8ss5eP — Bonnie Glaser / 葛來儀 （@BonnieGlaser） 2019年6月19日

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