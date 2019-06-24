司法官貪污擬增「陳玉珍條款」 追回停職期間薪水

2019-06-24 17:42

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今召集朝野黨團協商「法官法部分條文修正草案」，會中朝野立委就「陳玉珍條款」達成共識，意即法官、檢察官若貪污經判刑確定，或經職務法庭裁判確定，而受有免職、撤職等懲戒處分，應繳回停職期間所領的薪水；未來「史上最貪女檢」陳玉珍遭判12年後還能領6年半薪的狀況，將不復見。

立院司法及法制委員會5月初審通過「法官法部分條文修正草案」，朝野立委對部分法條達成共識，其中包括「若法官任職時違失情節重大，可剝奪其退休金及退養金」等，但仍有44條條文無共識，保留送黨團協商。

針對法官法第43條，時代力量黨團提案增訂「實任法官或司法院大法官有貪污行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受第50條第1項前3款之懲戒處分者，應繳回其停職期間所領之俸給」。

對此，黃國昌說明，這是為了解決實務上的嚴重問題，法官若貪污，不准從納稅人身上再領一毛錢，可稱為「陳玉珍條款」；依現行狀況，刑事訴訟程序拖很久，陳玉珍被判刑12年後，每月還領半薪超過6年，此事讓人無法容忍，一旦貪污確定，如果前面沒有給薪就算了，「有給的，每一分一毫都要追回來！」

列席研議修法的司法院秘書長呂太郎指出，對於貪污的痛恨，他不下於任何人，過去在擔任法官時所審理的個案，讓他能感受到被害人的心境；如不考慮剝奪貪污者的薪水會造成其經濟困窘，他是支持時力的提案。

蘇嘉全說，法官跟一般公務員的社經地位不同，就像大家對政治人物的要求會比較高；柯建銘也認為：「（條文）應該是要加上去」。

黃國昌強調，最重要是要把立法原則確立下來，這沒有（貪污者）活不下去的問題，標準就是「停職」，最後貪污確定把錢要回來，「這是天經地義，天公地道的事情，講到好像我們不讓法官活不下去，言重了」。

最後，蘇嘉全裁示通過增訂時力所提的修正動議，目前協商仍繼續進行中。

判決指出，陳玉珍在擔任檢察官10多年來，向電玩業者收賄2300萬元，包庇掩護非法賭博電玩店，敗壞國家法紀，日前被判刑12年徒刑、褫奪公權5年。

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