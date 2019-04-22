藍委狂言「憑什麼北京要放棄武統」 他氣到想學館長「用譙的」

2019-04-22 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會主委陳明通今在立院內政委員會上指出，兩岸和平很簡單，只要北京放棄武力對台就好，卻遭國民黨立委孔文吉回嗆，「憑什麼北京要放棄武統呢？」民進黨立委王定宇在臉書上表示，「真想......學館長用譙的！」

對於孔文吉的言論，王定宇表示，「哇哩咧...現在替中國共產黨說話，是國民黨的職志嗎？『解放軍武統』威脅的是台灣2300萬人，消滅的是我們自己的國家，結果幫中共嗆問發聲的是國民黨國會議員！」對此王定宇感嘆，「真想......學館長用譙的！」

風格直來直往的館長陳之漢近日在直播上表示，「我們的底線在於中華民國我們是一個國家，現今國民黨沒有一個人敢在媒體、政論節目公開的講，我們是一個主權獨立的國家，我覺得國民黨的智商堪慮，支持者還是在跟我講，館長，人家支持的是92共識，92共識就是一中各表。」館長表示，「就算我今天是國民黨員也會覺得，你一中各表到底在表什麼？然後我們這邊還在自慰，人家嗆你的話你視而不見。」

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