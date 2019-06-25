蔡總統：美國軍售 有助強化台灣防衛實力

2019-06-25 13:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）『台美政策計畫』（TUPP）訪問團」時表示，台灣不僅守護自身的自由民主生活方式，也願意跟國際社會分享民主經驗，盼透過台美的合作，能夠共同為區域的和平穩定發展做出更多貢獻。

總統指出，她上任以來，跟美國的關係不斷提升，像是川普政府三度對台軍售，過境待遇的提升，高層官員的互訪，還有包括重要法案的通過，都有助強化台灣防衛實力。

總統提到，葛來儀（Bonnie Glaser）主任是她的好朋友，也是台灣的老朋友，由她帶領美國未來政策菁英訪問團，是再適當不過的人選。

總統提到，今年是《台灣關係法》立法40週年，在今年4月的時候，CSIS、「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）、以及「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）特別舉辦了視訊會議。總統特別感謝葛來儀主任邀請她一起參加會議，發表視訊演說，讓她可以說明台灣的重大政策，以及她對台美關係的珍視。

總統說，台美的經貿夥伴關係也很堅實，台灣去年是美國第11大貿易夥伴，我們今年也再次派出規模最大的代表團，參加這個月在華盛頓舉辦的「選擇美國」（SelectUSA）投資高峰會，再次展現強化台美經貿關係的努力。

總統強調，台灣跟美國之間共享民主、自由和人權價值，雙方的合作，成為印太地區一股良善的力量。台灣將繼續跟美國及理念相近國家，一起為國際重要議題做出貢獻。

總統提到，過去幾個月，我們完成了強化國家安全的很多修法工作。除了法律明定國安維護擴及於網際空間，對涉及國家機密相關人員的出境管制和處罰，有更嚴格的規定，也加重對共諜的刑罰；這些都展現我們捍衛各層面國家安全的決心。

總統指出，台灣不僅守護自身的自由民主生活方式，也願意跟國際社會分享民主經驗，相信透過台美的合作，像全球訓練暨合作架構（GCTF），能夠共同為區域的和平穩定發展，做出更多貢獻。

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