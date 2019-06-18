美媒傳川普暫緩派外交官訪台 外交部：沒聽說

2019-06-18 11:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕「華爾街日報」報導，美國總統川普要求在美中談判過程中，暫緩派遣美國外交官訪問台灣。外交部北美司司長姚金祥今天對此表示，外交部沒有聽說這樣的事情，過去幾個月也不斷有美方資深官員來台，顯示兩國關係密切。

美國方面先前有消息傳出，美國正準備銷售M1A2艾布蘭戰車與其他武器給台灣，價值逾20億美元（台幣約626億元）。「華爾街日報」17日引述不具名消息人士報導指出，川普行政團隊內有官員擔心，中國可能利用對台軍售案做為藉口，而不安排川習兩人在20國集團峰會（G20）碰面。

報導中也提到，美國去年3月通過「台旅法」激怒北京後，國務院緊接著派遣東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）來台，川普聽聞後激動表示「他哪位啊？」詢問美國外交官在台灣做什麼，並要求暫緩派遣美國外交官訪問台灣。

姚金祥今天出席外交部例會，回答媒體提問時說，報紙報導川普不希望美方官員來台，但外交部「沒有聽說這樣的事情」。姚金祥也說明，外交部和美方之間的協調順暢綿密，相信大家也看到，過去幾個月以來，不斷有美方資深官員來台訪問，顯示兩國關係非常密切。

事實上，自黃之瀚去年3月訪台後，美方尚有商務部副助理部長史宜恩、國務院教育與文化事務助理國務卿羅伊斯、對華事務代理助理貿易代表麥卡廷、國務院副助理國務卿馬志修、環保署首席副助理署長西田珍、國務院副助理國務卿巴斯比、國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克、國務院副助理國務卿奈庫克、國務院經濟與商業副助理國務卿米德偉與農業部海外服務署長艾斯里等人來台。

對於軍購案，姚金祥僅表示，我方已向美方提出發價書需求函，美方正在審議程序中，目前沒有進一步訊息可以報告。

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