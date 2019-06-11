美眾院軍委會支持對台軍售 外交部重申捍衛印太穩定

2019-06-11 20:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）10日表示支持對台軍售，因為最好的方式就是讓中國知道「對台軍事企圖成本過高」，讓中國放棄武力對台這條路。對此，外交部今天表示，美國不斷公開表達支持台灣安全的堅定立場，我國作為印太負責任一員，將持續與美國等國家強化安全合作，捍衛民主自由制度。

美國眾院軍委會主席史密斯（Adam Smith, D-WA）10日出席華府智庫 「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的「2020會計年度國防授權法案（NDAA 2020）」研討會。

史密斯回答問題時表示，贊成美國對台軍售，美方應出售足以使台灣自我防衛的武器，美方將以各種方式捍衞對台灣的支持。因以威嚇角度來說，最好的方式就是讓中國知道「任何對台的軍事企圖成本都過高」，讓中國放棄武力對台這條路。

外交部今天對此友台言論表達誠摯歡迎與感謝。

近期包括美國代理國防部長夏納漢（Patrick Shanahan）在「香格里拉對話」演說，以及國防部公布的「印太戰略報告」中，均再度明確重申美國信守對台安全承諾，強調美方將繼續確保台灣自我防衛能力。

外交部說，美國行政及立法部門不斷公開表達支持確保台灣安全的堅定立場，在台美共同紀念「台灣關係法」立法40週年之際，深具正面意義。而我國作為印太區域中負責任的一員，將持續與美國等理念相近國家強化安全合作，捍衛民主自由制度，並共同對區域的長久穩定及和平做出貢獻。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法