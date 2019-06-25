傳美擱置對台軍售 外交部：持續爭取必要防衛性武器

2019-06-25 11:23

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時代雜誌：為達成貿易戰協議 川普政府暫停對台軍售

國防部：M1A2軍售進度正常 還要爭取這項裝備...

〔記者呂伊萱／台北報導〕G20川習會在即，美國媒體報導川普政府為了與北京達成貿易協議，擱置對台軍售。外交部今天對此表示，美方曾多次重申「台灣關係法」和對台6項保證，台灣建構自主國防能力的決心也沒有改變，希望持續爭取美方售予台灣必要的防衛性武器。

美國總統川普與中國國家主席川普將在本週G20峰會期間會面，這次川習會是為了阻止不斷升級的貿易戰，重啟世界兩經濟大國間的貿易談判。美國《時代》（Time）雜誌24日報導指出，川普政府為了與北京達成貿易協議，暫停對台軍售，也對香港「反送中」示威遊行反應冷淡。

外交部發言人李憲章今天在例會中回答媒體提問表示，軍售部分，過去曾多次說明，美方也多次重申，美方會遵守「台灣關係法」與對台6項保證，持續對台灣提供防衛性武器。台灣當然也要建構自主國防能力，確保台灣的國家安全，這是非常重要的。

李憲章強調，美方立場與我們政府的決心沒有改變，會持續與美國行政部門和國會合作，希望爭取美方基於台灣安全需求和區域和平穩定的情勢考量，繼續售予台灣必要性的防衛武器。

「華爾街日報」17日曾引述不具名消息人士報導指出，川普行政團隊內有官員擔心，中國可能利用對台軍售案做為藉口，而不安排川習兩人在20國集團峰會（G20）碰面。當時外交部北美司司長姚金祥對此僅表示，我方已向美方提出發價書需求函，美方正在審議程序中，目前沒有進一步訊息可以報告。

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