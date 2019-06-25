國防部：M1A2軍售進度正常 還要爭取這項裝備...

2019-06-25 11:51

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時代雜誌：為達成貿易戰協議 川普政府暫停對台軍售

傳美擱置對台軍售 外交部：持續爭取必要防衛性武器

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國《時代》雜誌報導稱，美國總統川普避免貿易衝突升溫，並欲重啟貿易談判，尚未對總價20億美元的M1A2戰車、飛彈等對台軍購案採取行動。對此，國防部發言人史順文今日表示，軍售目前均按相關程序執行，進度正常。

這也是《時代》雜誌近三個月來，再度報導美國對台軍售案可能暫緩的新聞，《時代》雜誌在今年4月6日報導稱，川普政府已暫時擱置售台F-16V戰機，直到美中敲定貿易協議為止，美方也研究是否有必要出售M1A2戰車給台灣。

事實上，對我國軍方而言，M1A2戰車配備120公厘戰車砲，口徑與火力比我國現役105公厘戰車砲來得大外，如新車採用燃氣渦輪發動機，馬力更可高達1500匹，遠比我國CM11、M60A3戰車的750匹馬力高出許多。

軍方透露，我國也有意向美方爭取戰車主動防禦系統，如新戰車能採用此系統，將可攔截敵軍對戰車發射的反裝甲飛彈，保障車輛與人員安全。

為迎接陸軍裝甲戰力新成員，軍方已開始做前置工作，有意運用現有戰車彈生產線，循工業合作技術引進及自行研發等方式，建立120公厘戰車彈的產能。另也考量M1A2戰車車重，國軍將併案向美方採購專用載具拖板車，以符合運輸安全、適法性等需要。

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