跟郭台銘組「抗韓」陣營？王金平：怎會有那麼奇怪的組織

2019-06-19 13:19

［記者黃美珠／新竹報導］前立法院長、國民黨立委王金平今天中午到台灣花鳥園參觀，拜訪前立院老同事周錫瑋，2人還合體開直播暢談國家大事等。在這之前王金平先接受媒體聯訪，他對於外界關切他跟郭台銘的會面、會面時要談的主題為何？他都說目前還沒有確定、繼續在安排中。

現場有媒體詢問王金平是否會参加外傳郭台銘要組的「抗韓陣營」？王金平脫口而出說，不會吧！怎麼會有這麼奇怪的組織呢？黨內同志大家團結都來不及了，大家應該是同舟共濟。現在是初選期間，還是兄弟登山各自努力。

另也有人詢問王金平說，近日前新北市長朱立倫以開玩笑的口吻公開說：王金平跟郭台銘似乎組了一個「抗韓」連線，是不是我們（其他人）也要組1個「抗郭」連線？

王金平聞言顯得很詫異，愣了一下後說「這個都不對的啦⋯⋯團結都來不及了。」

他請大家看看民進黨，現在可有其他的聲音？可見整合仍有其相當的成效。國民黨團結都不一定贏，不團結哪來的勝算？他希望大家不要為了個人的初選而做出不恰當的言行。

前立委周錫瑋說，他相信朱立倫不會說出抗韓或抗郭的說法，因爲他很了解朱立倫也是希望藍色陣營能團結，所以他絕對不會有那種意思。

至於郭董那邊自己的聲勢很高，郭希望獲得大家支持才能勝選，也不可能有這樣的想法。

王金平受訪說，今天是他的「台灣金團結」（Taiwan Assemble）臉書粉絲頁直播的首集，他來到了新竹縣關西鎮探望老友也是世侄、前台北縣長周錫瑋。這個節目主要是希望能促成國民黨內團結，甚至到整個台灣團結，大家停止口水、放棄成見。不僅談2020總統大選，其他議題也可無所不談。邀請的對象不僅是黨內要選總統的郭台銘、韓國瑜、朱立倫，未來就是小英總統願意，他也樂意跟小英一起坐下來直播跟網友暢聊。

周錫瑋說他跟王金平有2代情誼。他很謝謝也佩服王金平用台灣團結的角度邀請所有可能参選總統者、或重要的政治人物聊聊，很值得效法。

他說，台灣花鳥園是他離開政壇隱居作畫、當農夫的地方，現場栽滿「團團」、「圓圓」的繡球花等，這也是他要送給王金平的1句話「讓我們大家團團圓圓」。

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