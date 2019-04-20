怨國家只剩黨內初選 柯文哲大嘆「可悲」：耽誤政務推行

2019-04-20 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日國、民兩黨總統初選討論熱烈，台北市長柯文哲今（20）發文表示，「這個國家只剩黨內初選嗎？」柯說，他不是黨員，別人家初選其實與他無關，但若整個台灣隨之起舞，耽擱正事就不好了。

台北市長柯文哲今（20）發臉書表示，最近兩大政黨都在總統初選，晚上看政論節目，每一台看起來都很精彩，但坦白講，台灣不應該亂成這樣。

柯說，不在其位不謀其政，他不是黨員，別人家的初選其實不干他的事，但整個台灣隨之起舞，其他的正事都被耽擱就不好了。

柯文哲舉例，前幾天發生地震，大家又開始注意都更的重要性，但對台北市政府來說，不管有沒有地震，都更都是市府相當重視的業務。他們做了全台灣第一例公辦都更，現在已經完成6案的簽約，但中央因「都市更新條例」相關子法還沒通過，導致一些案子卡關動不了。

雙子星也是一樣，柯文哲認為，無論誰得標他都沒意見，只要求投審會給一個明確的答案，不管是中資或不是中資，我們都有SOP可以因應。柯文哲抱怨，此事至今卻仍卡著，不知道還要卡多久，感嘆台灣選舉「初選吵吵鬧鬧其實不奇怪，但不要耽誤政務的推行。可悲的是，現在就是這樣。」

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