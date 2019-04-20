議員自爆：柯P、林昶佐上呱吉直播其實是因為蘇貞昌

2019-04-20 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕以網紅「呱吉」挑戰台北市議員成功的邱威傑，今日於臉書上透露，去年曾在自己經營的YouTube頻道上，分別邀請柯文哲及林昶佐上「呱吉直播」，其實是因為蘇貞昌。

邱威傑指出，最初是認識的朋友捎來訊息，詢問是否可以邀請蘇貞昌上節目？邱威傑礙於人情點頭答應，但他坦白「其實我百般的不願意，因為我不認為我的觀眾對這個訪談有興趣，甚至可能產生對特定人物與政黨背書的感覺。」

為了蘇貞昌的節目安排，邱威傑只好再約了林昶佐及柯文哲，「這樣集合了綠白黃，就沒人會說我們有特定政黨傾向了。」所以可以說，「邀請柯文哲和林昶佐根本就是為了蘇貞昌量身打造的事。」

最後林、柯都上了節目，效果也很好，但蘇貞昌團隊卻一直沒後續的聯繫。他表示，最近又有很多政治人物透過朋友說想上我的節目，一邊說想上，一邊又要私下確認我的政治傾向。好像怕我帶有什麼政治目的或者給人難堪的預謀。

邱威傑說，來賓的人氣、政治立場、或甚至外貌都不是我在意的事情，「我在意的永遠只有一件事，就是我的觀眾在乎嗎？他們喜歡嗎？節目會好看嗎？」並放話「未來任何跟我囉唆什麼政治傾向或其他問題的政治人物，一概拒絕。不用再透過我的朋友來問了。」

呱吉臉書全文

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