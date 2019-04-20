看不下去！國民黨提名方式變不停 新北議員砲轟黨中央

2019-04-20 17:33

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席吳敦義改口說總統「初選考慮全民調」，提名方式變變變，國民黨籍新北市議員葉元之看不下去，直說太離譜，質疑「吳主席打臉吳主席」，認為對黨中央來說，原來制度沒有好壞，只看對誰有利。

葉元之說，今年2月，朱立倫主張全民調，吳敦義大肆反對說「全民調是不可靠的東西」、「全民調會被操作」、「好幾十萬的黨員不能表達意見，純粹由1068人來選擇，這樣沒有道理啊！」

短短2個月，風向大轉彎，葉元之質疑吳敦義罵全民調的理由「都消失了嗎？」「這不就是今日的吳主席，打臉昨日的吳主席嗎？」

葉元之強調，2月時，吳敦義尚未放棄參選，全民調對他不利，現在他放棄參選了，又覺得全民調是好制度了！所以對黨中央來說，制度沒有好壞，只看對誰有利。2月時，朱立倫民調雖然輸韓國瑜，但是已和柯文哲打平，當時吳敦義說要推出「最強人選」，不排除萬分之一的「徵召」機會，所以朱立倫退讓了，支持「徵召」韓國瑜，結果現在郭台銘出來了，主席又說徵召不公平，擺明之前是「卡朱」。

葉元之憂心說，吳敦義不僅卡朱，還「卡韓」，因為韓國瑜表明不參加初選，吳敦義卻搞徵召式初選，給他難堪。葉元之指出，包括他在內，很多民代服務處的電話都被民眾「打爆」，說「非韓不投」，「這場球，要怎麼打下去？」

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