一套初選轉14個彎！朱立倫舊屬統整「吳主席的14套謀略」

2019-04-18 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨（17）日宣布投入國民黨初選，引起外界熱議，而國民黨初選機制一變再變，不只外界霧裡看花，也引起黨內部分人士不滿。曾為朱立倫競選團隊成員、同時身為第七屆中國國民黨青年團總團長的凌濤就整理出了「吳主席的14套謀略」，痛批「一套初選14個轉彎、14種說法」，他還諷刺表示「很快就會出現第15種說法，不用訝異」。

凌濤在臉書整理了「國民黨總統初選提名辦法大事紀」，不滿表示，「一開始抨擊民調多不可信，現在又要民調徵召」。他也感嘆指出，不過就是循往例的初選辦法，「我竟然可以花一個小時整理到手痠」！

對此，粉專「只是堵藍」也將凌濤整理的資訊製作成圖表。粉專狠酸「主席辛苦了，4個月換了14套初選辦法，只為了讓特定人選出線，勞心勞力，功在黨國」，粉專也諷刺表示「同溫層認證全世界最會轉彎的是『白海豚』。最愛嗆『依法行政』的國民黨，竟然在短短四個月內（2018/12~2019/4）改了十四次初選辦法耶！海豚14彎之戀連黨內都凍袂條啊啦！」

凌濤統整「國民黨總統初選提名辦法大事紀」：

一、黨：提名以「黨員30%」與「民調70%」，決定提名名單。

（2018-12-27，中央社）

二、主席系中常委：「美式初選」制度才有競爭力。

（2019-01-24，中國時報A4）

三、主席：「主張全黨員投票」。「不能相信全民調，要搞假民調太容易。」

（2019-02-16，聯合晚報A3）

四、主席：「有人建議以5成黨員投票、5成民調選出人選」。

（2019-02-18，中央社）

五、主席：「全民調在2016年已示範過是不可靠的東西。」

「民進黨一定會灌票給最好打、最弱的對象。」

主席：「國民黨總統提名人初選一定會有黨員投票，不可能只有民意調查。」

（2019-02-17，中央社）、（2019-02-22，中央社）

六、主席：「總統提名方式，也不排除徵召。」

（2019-02-21，台灣新生報2版）

七、黨：維持7成民調、3成黨員投票。取消「1/2以上候選人有共識就可用全民調」

（2019-02-2，蘋果日報A6版）

八、主席：「將保留「萬分之一的機會，初選時即徵召韓國瑜。」

（2019-03-13，蘋果日報A2）

九、黨：「以協調代替初選」，將高雄市長韓國瑜納入競爭。

（2019-03-20，中央社）

十、黨：以「徵召領表」方式，讓韓國瑜「被動」進入初選。

（2019-03-23，聯合報 A1）

十一、主席：「將採「特邀」韓國瑜參加黨內總統初選。」

（2019-03-29，蘋果日報A2版）

十二、黨：「盱衡目前局勢，決定延後向中常會提報總統初選相關作業要點與時程。」

（2019-04-09，中國時報A3）

十三、黨：「擬改為「民調徵召」，讓大家都可以照著此制度走。」

（2019-04-15，聯合報）

十四、黨：以「協調式初選」將郭台銘納入，郭是否為合格黨員根本不重要。

（2019-04-16，中央社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/