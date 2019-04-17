郭董被吳敦義「驗明正身」 黃創夏：白海豚果然最會轉彎！

2019-04-17 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午國民黨主席吳敦義親自頒授鴻海集團董事長郭台銘「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，黨內解讀，此舉形同正式承認郭台銘為「黨員」，為郭台銘「驗明正身」。對此，資深媒體人黃創夏表示，「白海豚」果然是全球「最會轉彎」的動物！

郭台銘表態參選2020總統，不過先前傳出若要代表國民黨參選，在黨權方面還有問題，國民黨主席吳敦義今天親頒榮譽狀給郭台銘，被解讀為正式承認郭台銘為「黨員」，為郭台銘「驗明正身」，取得參與黨內協調徵召資格的用意不言而喻。

對此，資深媒體人黃創夏在臉書PO文，他表示「『白海豚』果然是全球『最會轉彎』的動物！這樣子，郭台銘就有『初選資格』了」。

網友也對此在臉書貼文下方留言，表示「2020大亂鬥正式登場！」、「105年的事，108年才給榮譽狀，很奇怪！」、「吳先生真是讓人猜不透 出頭很多」、「韓粉錯亂中」、「一個我得不到，你們也別想拿到的概念」。

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