沒卡韓？吳敦義：徵召或特邀韓國瑜參加初選

2019-04-19 12:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午接受廣播專訪時，被問及鴻海董事長郭台銘決定投入國民黨總統提名初選，是否會改變國民黨的總統提名程序布局，吳敦義回應表示「應該不會」，他並指出，高雄市長韓國瑜由於不便主動爭取參加提名初選，但如果給予一個「徵召」，讓韓可以被動參與黨的初選機制，與其他參選人一起比較，這樣會比較公平。

對於主持人稱這就是「徵召初選」，吳敦義說，用「徵召」或「特邀」韓國瑜參加初選的方式，「以全黨的名義徵召參加初選」，既不傷黨的立場，又可以解決韓國瑜有點不方便主動參選的問題，不失公平原則。

過去曾經質疑民調可能做假，並為黨員參與決定總統人選立場辯護的吳敦義，今還改口表示，究竟要採全民調或有部分黨員投票，其實可以透過中常會做適度調整，還說如果舉行黨員投票，海外黨員投票會多延長一個月的時間，現在看來國內其他政黨像民進黨就是採行全民調，因此黨中央現在已在考量是否要以全民調的方式辦理。

在下節目後，吳敦義接受媒體聯訪，被問到如果韓國瑜明白表達沒有參加初選意願，是否還會以全黨名義徵召或特邀韓參加初選？吳敦義直接了當說，「那不會，那就不公道啦﹗那參加初選機制的人就等於白玩啦﹗那是不可以的﹗」他會再與韓國瑜商談，並尊重韓的基本態度。

吳敦義還說，「你不可能勉強他，他不選了，就是徵召他來參選的機制，他也不願意的話，你有什麼辦法呢？選舉就是一定要有意願才行，不管主動會被動，都是要有基本意願才行。」韓國瑜如果沒有意願，不可能勉強他。

對於先前傳出韓國瑜三月間曾經寫信表達不願意參加初選，希望採徵召方式，吳敦義說，韓國瑜並沒寫信給他，「寫給副主席也說不定」。

吳敦義在節目中表示，當自己表態不參選意願後，立場就能更客觀，他會主動分別聯繫邀約朱立倫、王金平、周錫瑋、郭台銘與韓國瑜會談，了解大家對於初選機制的看法，而且時間應該會很快。

吳敦義並表示，當自己表態不參選意願後，立場就能更客觀，他會主動分別聯繫邀約朱立倫、王金平、周錫瑋、郭台銘與韓國瑜會談，了解大家對於初選機制的看法，而且時間應該會很快。

吳敦義還說，韓國瑜現在可能還在思考當中，「好像他也是在考量當中」，自己既然已經脫離初選的圈子，就能比較客觀，而且他會全力以赴，把這場初選弄得乾淨俐落。

對於外界解讀郭台銘的參選，是吳敦義與前總統馬英九為了「卡韓」，吳敦義澄清表示，日前頒發榮譽狀給郭台銘只是為了感念郭在民國105年無息借款給國民黨，不是配合郭宣布參選而安排，而且那個場合也是在中常會結束之後，就是刻意不要與表揚郭台銘一事聯結，所以完全沒有幫郭做球的意思。

他並強調，郭台銘宣布參選前，並沒告訴黨部，「我們是看到晚報與即時新聞報導」，才知道郭台銘是受媽祖託夢要參選。

對於主持人問，是否借錢給國民黨的人，也都應該被表揚？吳敦義則說，「只要額度到一定程度，都會有感謝狀。」

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