國民黨初選變變變》朱立倫：再演下去 觀眾都跑光了

2019-04-20

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨主席吳敦義表示可能會用「徵召」或「特邀」方式，讓高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選，前新北市長朱立倫昨說，國民黨的初選從文藝愛情片變成武俠片，最近又可能變成科幻片，不要變成「全黨靠一人」，更不能「全黨變一人」，「再演下去，我怕可能觀眾一人都不剩、都跑光了！」

「初選從文藝片、武俠片變成科幻片」

朱立倫昨到新北市瑞芳區參觀食品產業受訪表示，不管是徵召或初選，國民黨從二月講到現在，馬上就五月了，希望黨中央趕快努力，讓大家看到國民黨改革的決心、是有制度的政黨，大家給吳敦義空間與時間，也希望黨中央儘快讓大家看到最後的明確辦法是什麼。

朱立倫重申，若要徵召韓國瑜就趕快徵召，他全力支持，若要辦初選，就趕快訂定制度，他會全力以赴，讓大家清楚看到國民黨的方向，觀眾才會愈來愈多，愈來愈支持國民黨。

對於郭台銘宣布參加國民黨總統初選，朱立倫說，他以正面的態度歡迎郭台銘到國民黨大家庭參與初選；他也向民進黨喊話，應該反思為何企業家也有意參選？因為台灣有太多要改善的地方了。

朱立倫也提到，今天起將到花蓮、台東展開三天兩夜的「傾聽之旅」，將與前行政院長張善政會面，雙方從各自的財經與工程專業來交換意見，這是一場為台灣找方向的對談；他也將走訪各鄉鎮市，讓基層民意成為未來施政的依循與養分。

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