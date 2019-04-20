國民黨初選變變變》王金平：變來變去 國民黨搞什麼

2019-04-20

〔記者陳昀、黃佳琳／綜合報導〕國民黨主席吳敦義過去數度批評初選全民調，他昨天轉彎表示，初選制度可透過中常會調整，還說黨中央在考量是否改採全民調；對此，表態參選總統的前立法院長王金平昨接受訪問時無奈的說，黨中央怎麼做就遵照辦理，但也忍不住批判，「他們就是在想辦法讓自己支持的人贏啊，堂堂國民黨變來變去，搞什麼！」

「他們就是想讓自己支持的人贏啊」

王金平受訪時先是說，「他怎麼做，我們就怎麼辦」；記者追問「改回全民調也可以？」王金平回應：「有什麼辦法，看他們支持誰，在想辦法讓他贏啊！」後來王又忍不住抱怨：「怎麼會這樣變來變去，堂堂國民黨，變來變去，搞什麼！」語氣充滿無奈。

王金平昨晚在高雄參加活動時受訪說，初選辦法尚未出爐，不宜有太多的看法，但黨還是這樣變來變去，一個堂堂正正的國民黨可能會讓外界感到不安。

王金平晚間也在臉書發文指出，國民黨中央對制度的反覆，會破壞黨內團結、減損民眾支持，黨中央當務之急是體察民意，並建立制度，讓全黨團結，朝正確方向前進。

王金平昨稍早在高雄表示，近期打算和郭台銘碰面，聊一下參與初選的情況，他認為，郭和他都是為國家、社會和年輕人的未來著想，否則他這麼成功的國際企業家，何必投入選舉這麼辛苦的事。

對於民調顯示郭台銘宣布參選後支持度頗高，王金平認為，民調只是一種參考，以他自己來說，他的民調已經提升一倍，跟領先者已相差無幾。

至於韓國瑜是否應投入初選公平競爭，王金平則呼籲黨中央儘早制定初選辦法，讓每位有意參加初選者有所依據；若韓國瑜最後真的出來參選是否會覺得被背叛，王金平笑稱：「人各有志」，尊重他的選擇。

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